Rimini, alla SSML traduci videogame, fumetti, serie TV, linguaggio giornalistico, sanitario

Il dipartimento di Alta formazione della Triennale in Mediazione linguistica San Pellegrino lancia nuovi webinar e corsi di traduzione: localizzazione videogame, comics, Manga, serie TV, file testi giornalistici e linguaggio-

A palazzo Buonadrata gli studenti presentano tesi da 110 e lode su il doppiaggio cantato, le canzoni nei cartoni animati, valutazione fra soggetto originale per fumetto e trasposizione in serial televisivo.

Rimini, 1° marzo 2021- Non ci sono solo traduzione letteraria, commerciale o legale. Oppure la tradizionale, utile e necessaria, funzione dell’interpretariato. In un mondo ormai globale e connesso h.24, ITC, rete, social media, nuove forme di intrattenimento e spettacolo hanno creato nuovi campi di traduzione e, soprattutto, nuovi profili professionali estremamente ricercati. Dalla lingua di Shakespeare a quella di Tolstoj, si traducono in quella di Dante o viceversa: videogame, comics, Manga, serie TV, file testi giornalistici. Mentre, la pandemia mette all’ordine del giorno la figura dell’interprete sanitario, in grado di dialogare con altri Paesi e cittadini italiani d’origine extra UE.

Per questo, arrivano dal 19 marzo dalla Triennale in Mediazione Linguistica (SSML) della Fondazione Unicampus San Pellegrino, una serie webinar di approfondimento su nuovi campi e professioni della traduzione, su ambiti e aree attualmente poco esplorate dalla formazione linguistica tradizionale. Appuntamenti destinati agli studenti, ex studenti e a chi già opera professionalmente in questo settore e che si trasformeranno in materie di studio nei corsi triennali di mediazione linguistica e interpretariato di SSML.

A tema degli incontri (calendario su ssml.fusp.it/it/webinar-di-specializzazione) temi quali: localizzazione dei videogiochi, interpretazione in ambito sanitario, un viaggio introduttivo alla traduzione audiovisiva e la traduzione del giornalismo culturale da inglese e spagnolo. I webinar hanno la durata di 6 ore e si tengono il venerdì pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e il sabato mattina dalle ore 09:30 alle ore 12:30 utilizzando la piattaforma Zoom.

Protagonisti degli appuntamenti on line, per la localizzazione dei videogiochi Francesca Noto (docente di Game Design e Localizzazione delle Opere Multimediali Interattive alla Vigamus Academy – Link Campus University), per l’interpretazione in ambito sanitario Elena Tomassini, membro dell’Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Assointerpreti. Viaggio nella traduzione audiovisiva condotto da Fabiana Ribero Scali, cattedra alla Civica Scuola per Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli di Milano. Si chiude con la traduzione del giornalismo: webcam aperte per il giornalista Davide Brullo e le docenti e traduttrici letterarie Mercedes Ariza e Annalisa Crea.

La conferma del cambiamento in atto nel mondo dello studio delle lingue straniere, della traduzione arriva anche dall’ultima sessione di tesi dell’anno accademico 2019/2020 di SSML: “Tra gli argomenti presentati da 18 di nostre studentesse o studenti, che hanno ottenuto 110 e lode trovano posto temi come il doppiaggio cantato, con un’analisi traduttiva della canzone ‘All’alba sorgerò’, ‘The boys’ valutazione linguistico-comparativa fra adattamento originale per fumetto e trasposizione seriale o un lavoro sulla le canzoni nei cartoni animati, con una proposta di traduzione della colonna sonora di ‘Un monstre à Paris’ – spiega Roberta Fabbri direttrice SSML –produzione audiovisiva sempre più ampia, videogiochi, piattaforme web, rendono sempre più richieste figure di traduttori, interpreti e mediatori linguistici, in grado di rispondere a questi bisogni. Sono nuovi profili professionali di alto valore, aperti al futuro e che consentano un ingresso importante nel mondo del lavoro”.

I nuovi webinar SSML San Pellegrino

Localizzazione dei videogiochi – Francesca Noto (docente di Game Design e Localizzazione delle Opere Multimediali Interattive alla Vigamus Academy – Link Campus University) illustra come la localizzazione delle opere interattive sia diventata una professione specializzata, con un mercato florido e diffuso in tutto il mondo. Come da un videogioco di successo possono originarsi romanzi, fumetti, film o serie TV, per arrivare fino alla traduzione nell’ambito del giornalismo specializzato e del marketing, per arrivare ai fumetti e ai romanzi ufficiali tratti da videogiochi.

Interpretazione in ambito sanitario – Focus del webinar orientato su l’uso della terminologia medica nei diversi linguaggi, la consapevolezza degli aspetti interculturali (diverse concezioni di salute e malattia, etc.), il controllo dell’emotività, l’empatia, le competenze interpersonali, il rispetto del codice deontologico e simulazioni di dialogo medico- paziente. A condurre le lezioni Elena Tomassini, membro dell’Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Assointerpreti, professore a contratto presso la F.I.T., Università degli Studi Internazionali, Roma, dove insegna Interpretazione dialogica Ita-Ing-Ita e Gastronomia e Moda Ita-Ing-Ita.

Viaggio introduttivo alla traduzione audiovisiva – Appuntamento in due incontri, con una panoramica del mercato della traduzione audiovisiva sul mercato della traduzione per il doppiaggio e per il voice over e simil sinch e mercato della sottotitolazione. Analisi dei prodotti che un traduttore audiovisivo si trova ad affrontare sia nel doppiaggio che della sottotitolazione. Conclusione con un laboratorio che consentirà ai partecipanti di fare esperienza diretta e applicare i fondamenti base della traduzione audiovisiva. Il tutto a cura di Fabiana Ribero Scali, traduttrice audiovisiva e docente alla Civica Scuola per Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli di Milano.

Traduzione del giornalismo culturale – Il webinar affronta i problemi dell’estrema varietà ed eterogeneità di forme e temi del genere giornalistico e le difficoltà traduttive insite negli articoli tratti dalle pagine culturali di quotidiani e riviste in lingua inglese e spagnola. A condurre la riflessione una firma del giornalismo “terza pagina” riminese: Davide Brullo. Con lui Mercedes Ariza traduttrice in italiano di Diffido dell’immortalità di Jorge Luis Borges e Esilio & Letteratura di Julio Cortázar e Annalisa Crea traduttrice tra l’altro di scrittori usa quali James Ellroy, Paul Conroy, Joanna Briscoe, Karen Maitland.