Rimini. Allarme antincendio presso sede comunale: evacuati uffici via Rosaspina

Vigili del fuoco in azione a Rimini questa mattina, poco dopo le 10, presso la sede comunale di via Rosaspina che è stata evacuata a seguito dell’entrata in funzione dell’allarme antincendio. Accertata l’assenza di principi di incendio e di situazioni di rischio. Rientrato l’allarme senza dunque registrare danni all’archivio tecnico.