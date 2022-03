Rimini. Allarme caro carburanti: autotrasportatori si fermano, pescherecci fuori solo due volte a settimana: meno pesce a prezzi più alti

Condividi l'articolo

Alcune aziende del Riminese hanno già fermato i mezzi per cercare di pareggiare le spese altissime del carburante. Intanto, è stato annunciato il blocco dell’autotrasporto (camion fermi) per il 19 marzo, mentre il vice ministro Bellanova ha già convocato, per il 15 marzo, un nuovo tavolo di confronto con le associazioni di categoria. Basti pensare che i contratti con la committenza sono rimasti invariati, mentre il prezzo del carburante, esempio gasolio, già alto prima della guerra, è lievitato, addirittura, di un +30% dopo appena quindici giorni di conflitto: da 1,7 euro al litro, il 17 febbraio, a 2,2 euro al litro oggi. Stessa musica per i pescherecciche hanno deciso di terminare lo sciopero domani (oggi, ndr) e uscire in mare due volte a settimana a turno, in attesa delle evoluzioni che subirà il prezzo del gasolio. Il senso di razionalizzare il numero di pescherecci che escono in mare e calano le reti è anche quello di ridurre la quantità di pesce in commercio e quindi poter fare prezzi più alti. Meno pesce, quindi, e più caro. Poco bene per i cittadini e i ristoratori che acquistano per i locali della riviera.