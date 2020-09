Rimini. Allarme in Germania per la peste suina africana. Scatta l’allerta anche in Regione

Allarme in Germania per la peste suina africana. Scatta l’allerta anche in Regione, che ha già predisposto le linee guida per contenere un eventuale contagio. E il rischio principale, come dichiara il presidente provinciale di Coldiretti, Giorgio Ricci, è rappresentato dai cinghiali. La pericolosità della peste suina africana, infatti, è legata proprio alla sua facilità di trasmissione, per questo, nonostante a oggi non si sia riscontrato alcun contagio in Italia, la Regione Emilia Romagna è già in allerta. Pur non essendo in grado di fare il salto di specie, e quindi di contagiare l’uomo, il virus della peste suina africana presenta per i maiali un’alta letalità, ed è quindi in grado di decimare interi allevamenti.