Rimini. Allerta ‘Arancione’ per criticità dovuta a temporali

Col proprio bollettino 054 l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Emilia Romagna segnala l’Allerta ‘Arancione’ per criticità dovuta a temporali.

“Per la giornata di venerdì 24 luglio – si legge nella nota – si prevede il passaggio di un sistema frontale che interesserà tutta la regione. Fin dalle prime ore del mattino sono previsti fenomeni temporaleschi organizzati, particolarmente intensi e sparsi che potranno verificarsi sull’intero territorio regionale, con associate forti raffiche di vento e grandinate. Nel corso della serata di venerdì i fenomeni sono previsti in rapida attenuazione”