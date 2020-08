Rimini. Allerta di Colore GIALLO per criticità temporali

Emessa Allerta n. 061/2020. Codice Colore GIALLO per criticità temporali per tutte le zone di allerta e Codice Colore GIALLO per criticità idrogeologica per la zona di allerta A. Periodo di validità Allerta dalle ore 00:00 del 18/08/2020 alle 00:00 del 19/08/2020. Nella giornata di martedì 18 agosto, flussi occidentali atlantici determineranno una moderata-forte instabilità sulla nostra

regione con temporali organizzati associati a rovesci di pioggia localmente anche intensi. I fenomeni saranno

accompagnati da fulminazioni, raffiche di vento e localmente potranno assumere carattere grandinigeno. UUSA