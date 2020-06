Rimini. Allerta di Colore GIALLO per criticità temporali

Emessa Allerta n. 038/2020. Codice Colore GIALLO per criticità temporali per tutte le zone di allertamento, Codice Colore GIALLO per criticità vento per la sotto zona di allerta A1. Periodo di validità Allerta dalle ore 00:00 del 04/06/2020 alle 00:00 del 05/06/2020. Per giovedì 4 giugno si prevede tempo perturbato su tutta la regione con fenomeni temporaleschi anche intensi e organizzati che interesseranno prevalentemente la dorsale appenninica. I fenomeni risulteranno particolarmente forti sui crinali appenninici nel corso della sera. Si prevedono anche venti forti sui crinali appenninici con raffiche fino a 70 km/h. UUSA