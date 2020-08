Rimini. Allerta meteo gialla della protezione civile

Emessa Allerta n. 063/2020. Codice Colore GIALLO per criticità temporali per tutte le zone di allerta. Periodo di validità Allerta dalle ore 12:00 del 24/08/2020 alle 00:00 del 26/08/2020. Il transito di una saccatura in quota determinerà condizioni di instabilità dal pomeriggio di oggi lunedì 24 agosto. Saranno quindi probabili rovesci anche temporaleschi sparsi su tutta la regione, in particolare sul settore appenninico durante il pomeriggio, mentre dal tardo pomeriggio/sera e nella notte sul settore appenninico orientale e sulla zona di pianura romagnola i fenomeni assumeranno carattere più organizzato e diffuso con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale anche di moderata-forte intensità. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi nelle prime ore di martedì 25 agosto.. Sostituto UUSA