Rimini. Allerta meteo GIALLA: temporali per tutte le zone di allertamento

Emessa Allerta n. 048/2020.

Codice Colore GIALLO per criticità idrogeologica e temporali per tutte le zone di allertamento, Codice colore GIALLO per criticità idraulica per le zone di allertamento B1 e B2. Periodo di validità Allerta dalle ore 00:00 del 03/07/2020 alle 00:00 del 04/07/2020. Il passaggio di una saccatura atlantica determinerà per la giornata di venerdì 3 luglio precipitazioni a prevalente caratteredi rovescio e/o temporale che interesseranno l’intera regione. I valori di precipitazione saranno compresi fra 20 – 50 mm areali nelle macroaree H,F,D con possibili valori superiori nella macroareea F. Valori puntuali nelle 3 macroaree fino a 100-150 mm. Nelle rimanenti macroaree i valori di precipitazione saranno compresi fra 10 e 30 mm. con valori puntuali fra 50 e 70 mm. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere temporalesco anche organizzato e localmente persistente nelle aree di pianura, in progressione nel corso della giornata fino alle ore serali, da ovest verso est. I temporali saranno caratterizzati da forti raffiche di vento, grandinate e intense fulminazioni. Sostituto UUSA