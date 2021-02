Rimini. Allerta meteo per neve in collina, temperature in picchiata

Emanato il 12 febbraio 2021 alle 12:24

Valida dalle 00:00 del 13 febbraio 2021 fino alle 00:00 del 14 febbraio 2021

Allertaperper le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN ; perper le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; perper le province di RA, FC, RN; perper le province di FE, RA, FC, RN

Per la giornata di domani 13 febbraio si prevedono nella prima parte della giornata nevicate più consistenti sull’Appennino e collina romagnola con valori cumulati tra 10 e 20 cm. Sul resto della regione le nevicate risulteranno residue con accumuli poco consistenti nella notte-mattina. E’ atteso un marcato abbassamento delle temperature che risulteranno in pianura e collina prossime a 0° C durante l’intera giornata, mentre nelle zone montane risulteranno inferiori a -4°C con punte in serata inferiori a -12°C. Si segnalano inoltre estese e diffuse gelate sull’intera regione. E’ prevista inoltre una ventilazione proveniente da est sulla fascia costiera e sul crinale appenninico centro orientale (valori compresi tra 75 e 88 km/h). Il mare risulterà agitato con direzione d’onda da est e altezza d’onda superiore a 2,5 metri.