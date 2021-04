Rimini. Allerta meteo per temporali

Arpae Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo per temporali valida dalla mezzanotte di domani 27 aprile fino a quella del 28 aprile. L’allerta interessa tutte le Province della Regione, comprese le tre romagnole.

Per la giornata di martedì 27 aprile si prevedono rovesci anche a carattere temporalesco più probabili sul settore centro-orientale della regione dove sono previsti temporali di forte intensità.

Gli effetti del peggioramento del meteo ricadranno all’inizio della nuova settimana, con nubi in aumento e precipitazioni che faranno capolino dal pomeriggio/sera di lunedì 26, insistendo, con spunti anche temporaleschi, durante la notte ed in particolare nel corso di martedì 27.

In questa fase di maltempo, che potrebbe scaturire talora in episodi piuttosto turbolenti, la nostra regione si troverebbe esposta all’oscillazione di correnti umide relativamente instabili, come diretta conseguenza di un braccio di ferro tra depressioni polari a carattere freddo, che ancora ci influenzano, e il tentativo di una rimonta anticiclonica ben più calda di origine africana. Con questo scenario, le temperature potrebbero subire una generale flessione, evidenziando dei temporanei sbalzi termici – anche marcati – accentuati dalla variabilità stagionale che contraddistingue questo eccentrico mese di aprile.