Rimini. Allerta protezione civile per temporali

Condividi l'articolo

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna mette in allerta i cittadini, diramando una “fase d’attenzione” di livello “giallo” per la giornata di martedì. Alto rischio di “temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati”. Ad iniziare dalle prime ore della mattina, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, in spostamento da ovest verso est. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a persistere sulla parte di pianura centro orientale.