RIMINI. All’Istituto comprensivo Alighieri si sperimenta un sanificatore dell’aria donato dall’azienda PlanGreen

Installato all’interno di un’aula dell’Istituto comprensivo Alighieri di Rimini un dispositivo per la sanificazione dell’aria che ha effetto su vari agenti inquinanti compreso il Sars-Cov2. Lo strumento è stato donato dall’azienda PlanGreen, socia dell’azienda spagnola Energio che lo produce e, oltre a sanificare attraverso il processo di fotocatalisi, permette il monitoraggio della qualità dell’aria con accesso dei dati tramite internet.

Come afferma il presidente e ad di PlanGreen, Paolo Pizzolante: “è andata bene, abbiamo ridotto di circa il 75% i composti organici volatili presenti nell’aria e di conseguenza, mantenendo le disposizioni di legge con i dispositivi di protezione personale, siamo riusciti ad abbattere il rischio microbiologico del 99%”.

Continua Pizzolante: “Il sanificatore può agire in presenza di persone perché non rilascia alcun agente tossico e ha un’utilità infinita, perché può essere usato in alberghi, ristoranti e altri luoghi pubblici frequentati da più nuclei familiari”.

Il dirigente scolastico dell’istituto Emanuele Pirrottina spiega inoltre che lo strumento è stato collocato in una classe composta da 27 ragazzi. “Arieggiare i locali, tenere le mascherine, sanificare le mani sono diventate prassi quotidiane. Tuttavia”, afferma il preside, “abbiamo verificato attraverso i parametri tecnici sulla salubrità dell’aria l’effettiva utilità di questo dispositivo”.