RIMINI. Allontanata carovana di nomadi dal territorio comunale: il servizio interforze della Polizia Locale di Rimini, con le altre Forze dell’Ordine

Un intervento richiesto da alcuni cittadini residenti che avevano segnalato, tramite la centrale radio dei vigili, le presenze irregolari e l’occupazione delle aree di sosta RDS Stadium e in Via Carmen.

Un tipo di servizio svolto anche all’inizio della settimana, nella giornata di lunedì, quando – anche in questo caso con un doppio intervento – gli agenti del Distaccamento di Miramare in collaborazione con la Polizia di Stato di Rimini, sono intervenuti prima nelle ore della mattina, in via Guglielmo Marconi, via Macanno e via Coriano, e poi di nuovo nel turno pomeridiano, per allontanare altre roulotte che erano tornate ad occupare abusivamente la zona di via Marconi, nell’ex area mercato, dove attualmente si svolgono i lavori per il PSBO.

In entrambi i casi l’intervento tempestivo delle pattuglie dei vigili, insieme alle altre Forze dell’Ordine, ha fatto sì che i proprietari delle carovane con i loro familiari, che avevano già iniziato l’attività di campeggio irregolare, raccogliessero in pochi minuti la loro roba e riprendessero la marcia per uscire dal territorio comunale. Tutte le aree liberate dalle roulotte prive di autorizzazioni poi sono state fatte ripulire per essere ripristinate nelle loro funzioni.