Rimini. Alpini e violenze, la Consigliera di parità in Provincia chiede il Daspo

Adriana Ventura, consigliera di parità della Provincia propone una specie di “Daspo” per chi ha molestato le donne durante l’Adunata nazionale degli Alpini: non deve più partecipare a raduni e manifestazioni pubbliche. “I fatti narrati e visti nei video dei social -impegnano le autorità, una volta accertati gli autori e le responsabilità, a sottoporre i responsabili ad adeguate sanzioni e condannarli a una sorta di Daspo, affinché le occasioni pubbliche e i raduni non siano per essi occasione di espressione del più becero maschilismo”. La consigliera di parità della Provincia esprime inoltre “sentimenti di profonda solidarietà a tutte le donne che nei giorni scorsi, nella circostanza del raduno degli alpini, sono state vittime di molestie nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro e condanna con assoluta fermezza ogni tipo di violenza contro le donne perché essa è una grave violazione dei diritti umani». Una «violazione che compromette profondamente il benessere generale delle donne e impedisce loro di partecipare attivamente alla vita sociale”.