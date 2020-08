Altro colpo a mano armata in pieno giorno a Rimini ai danni del Conad City di viale Settembrini a ridosso dell’ospedale “Infermi”. Un soggetto ha estratto una pistola e ha minacciato la cassiera facendosi consegnare i contanti per poi far perdere le proprie tracce. Sulle ultime rapine – due ai danni di altrettante farmacie – indaga la Squadra mobile della Questura di Rimini.