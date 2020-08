Rimini. Altri 10 nuovi contagiati di Covid nel Riminese

Oggi in provincia di Rimini si registrano 10 nuovi casi di coronavirus. Sono tutti asintomatici in isolamento domiciliare, 9 nell’ambito dell’attività di prevenzione per focolai già individuati e uno a seguito di un tampone da screening in vista di un ricovero. Otto pazienti sono di sesso maschile e due di sesso femminile. Si sono registrate anche quattro guarigioni complete. Questi dunque i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.655 a Piacenza (+11, di cui 2 sintomatici), 3.795 a Parma (+9, di cui 1 sintomatico ), 5.134 a Reggio Emilia (+9, di cui 3 sintomatici), 4.163 a Modena (+9, di cui 5 sintomatici), 5.332 a Bologna (+9, di cui 5 sintomatici); 433 a Imola (invariato), 1.098 a Ferrara (invariato); 1.169 a Ravenna (+1, sintomatico), 995 a Forlì (invariato), 843 a Cesena (invariato) e 2.337 a Rimini (+10).