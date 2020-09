Rimini. Altri 3 studenti positivi: esteso numero ragazzi in quarantena

Altri tre ragazzi sono risultati positivi tra gli studenti del liceo scientifico Einstein. Lo hanno rivelato i tamponi effettuati sugli alunni contatti stretti del primo studente risultato positivo, iscritto invece all’istituto tecnico Valturio. Le nuove positività hanno allargato il cerchio dei possibili contagi così l’ufficio di Igiene ha esteso il numero dei ragazzi in quarantena da 20 a 25, comprendendo quindi anche alunni che lunedì mattina erano a scuola. Oltre a professori e collaboratori scolastici, gli studenti poi messi in isolamento, il primo giorno di scuola, hanno incontrato anche la presidente del Consiglio regionale, Emma Petitti, in visita all’istituto per portare il saluto alle autorità, la quale tuttavia si dice tranquilla visto che comunque tutti avevano la mascherina e le distanze sono state sempre rispettate.