Rimini. Altri 640 posti letto disponibili per i pazienti Covid

Altri 640 posti letto disponibili per i pazienti Covid (grazie all’accordo con gli ospedali privati), per un totale che potrà così superare in Emilia-Romagna i 4.300. Lo spiega la Regione stessa in una nota nella quale precisa che non ci sarà bisogno di requisire alcun albergo per accogliere i malati di Coronavirus. Nei quattro presenti sul territorio regionale infatti l’83% dei posti è ancora libero (risultano occupati meno di 2 posti letto su 10). Non solo: anche le strutture per garantire l’isolamento a chi non può trascorrerlo in casa – 17, spesso alberghiere (di cui tre nel riminese) – sono libere quasi al 40% della loro capienza, che potrà essere comunque aumentata, in caso di necessità, grazie ad accordi già stipulati con le associazioni di categoria.