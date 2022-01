Condividi l'articolo

Si amplia l’orario di apertura del quarto drive per i tamponi del riminese operativo dal 30 dicembre presso la sede Ausl, in via Coriano 38. Da domani, mercoledì 5 gennaio, sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 18. Il drive è riservato esclusivamente al percorso guarigione e avrà accesso diretto, previa convocazione da parte dei Medici di Medici Generale ed inserimento della richiesta su portale.