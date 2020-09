Rimini. Anche oggi si vota dalle 7 alle 15

Anche oggi si vota dalle 7 alle 15. Referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari: ieri l’affluenza a mezzogiorno in provincia è stata del 12,04 per cento, mentre quella delle 19 si è fermata al 27,86 per cento. Il Comune di Talamello con il 35 per cento di votanti è risultato quello con la maggiore affluenza, mentre quello con la minore è stato, sempre alle 19, San Clemente. A Rimini, 29,67 per cento; a Santarcangelo 32,29; a Bellaria Igea Marina 28,92; a Riccione 26,51; a Cattolica 25,95.