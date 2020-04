Rimini. Anche Sergio Floccari in campo con il Team Bota di Rimini

Dopo il profeta Hernanes, un’altra stella del calcio scende in campo insieme alla rete di volontari del ‘Team Bòta’ di Rimini. Questa volta il protagonista sarà una figura che è nel cuore di tutti i riminesi: il capitano e attaccante della Spal Sergio Floccari, che ha indossato la maglia biancorossa dal 2003 al 2006, collezionando 86 presenze e 21 gol. Floccari prenderà parte – domani alle 21 – alla diretta Facebook organizzata dal ‘Team Bòta’ in collaborazione con le pagine ‘Sei di Rimini se…’ Durante la diretta sarà pubblicato un link per prendere parte alla raccolta fondi promossa dai volontari riminesi. La somma raccolta servirà all’acquisto di ‘bag’ alimentari destinate alle famiglie in difficoltà. Prosegue quindi il fraseggio tra mondo del calcio e del volontariato con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto e riportare il sorriso a tante persone. Il ‘Team Bòta’ invita tutti i riminesi, tifosi e non solo, a prendere parte all’iniziativa.