Rimini. ANCI GIOVANI, 4 riminesi a Treviso all’Assemblea Nazionale

Il 24-25 marzo a Treviso ha preso vita l’Assemblea Nazionale di Anci Giovani riservata a tutti gli amministratori italiani under 36.

Dalla provincia di Rimini sono partiti in 4: Claudia Gabellini, Assessore di Cattolica, Francesca Mattei, Assessore di Rimini, Andrea Silvagni, Consigliere comunale di Bellaria Igea Marina e Francesco Taini, Vicesindaco di Montefiore Conca. Taini fa anche parte del coordinamento regionale di Anci Giovani dell’Emilia Romagna.

Una due giorni che ha affrontato temi di stretta attualità, alla presenza di Sindaci, Amministratori e importanti rappresentanti del governo.

La prima giornata è stata aperta dalle relazioni del presidente dell’Anci, Antonio Decaro e del coordinatore nazionale di Anci Giovani Luca Baroncini, che hanno preceduto i saluti istituzionali del padrone di casa e sindaco di Treviso, Mario Conte, del coordinatore Anci Giovani Veneto, Roberto Bazzarello e del presidente del Consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco.

Sul palco dell’auditorium Cassamarca i giovani amministratori italiani si sono confrontati con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che ha dialogato con il vicepresidente vicario Anci Roberto Pella e con il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Due i panel tematici del primo giorno: quello sulla sostenibilità nei Comuni e quello su giovani e lavoro. Al termine della prima giornata il presidente dell’Anci e il coordinatore nazionale Anci Giovani hanno consegnato l’attestato di partecipazioni ai corsisti del Forsam, la scuola per giovani amministratori dell’Anci giunta alla decima edizione, a cui ha partecipato anche l’assessore di Cattolica Claudia Gabellini, salita sul palco per ricevere l’ambito attestato.

Inclusione sociale e partecipazione dei giovani alla vita politica sono stati i focus della seconda giornata. Ad aprire i lavori il sindaco di Cellamare e vice coordinatore vicario di Anci Giovani, Gianluca Vurchio. Dopo gli interventi della vice sindaca di Lanuvio Valeria Viglietti e del fondatore e CEO di Will Media, Alessandro Tommasi, il confronto si è spostato nel panel sulle comunità inclusive. Spazio poi al confronto con la politica nel panel “I giovani, la politica e la PA: un rapporto a cui ridare valore”. Durante la seconda giornata molto toccante è stato il momento in cui sono intervenute due atlete della delegazione di due atlete dei Deaflympics, le sorelle Sara e Gaia Maragno.

In chiusura, prima degli interventi finali del Presidente dell’ANCI Antonio Decaro e del Coordinatore nazionale ANCI Giovani Luca Baroncini, sono intervenuti il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini, e il Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Le parole del Vicesindaco di Montefiore, Francesco Taini: “E’ la seconda volta che partecipo l’Assemblea Nazionale di Anci Giovani, è un evento costruttivo unico nel suo genere e che da la possibilità di conoscere giovani amministratori da tutta Italia, a Treviso eravamo in 826”, continua Taini “si ha la possibilità di confrontarsi sui temi trattati con realtà simili a quella di Montefiore, ascoltare esperienze di comuni più grandi e confrontarsi su problematiche diverse, in ogni caso si raccoglie un bagaglio di informazioni importante per la crescita personale, oltre a maturare esperienze utilizzabili poi in ambito amministrativo”. “il 16 novembre 2022 sono stato eletto tra i 40 giovani amministratori dell’Emilia Romagna nel coordinamento regionale di Anci Giovani, una bella esperienza che stiamo maturando tutti assieme. Il Sindaco di Imola Marco Panieri, nonchè coordinatore regionale, mi ha delegato il tavolo di lavoro su Turismo, Marketing Territoriale, Sport e Manifestazioni, Borghi storici e Città Motori che cercherò di portare avanti con grande impegno”.

Nella foto da sinistra: Claudia Gabellini, Francesca Mattei, Francesco Taini