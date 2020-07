Piove sul bagnato in quella che è una delle estati più difficile di sempre. Sono infatti ancora bloccati i voli dalla Russia. E quello russo come noto dopo quello tedesco è il secondo mercato straniero per la Riviera e gli arrivi dalla Russia valgono qualcosa come 544mila pernottamenti. I russi inoltre sono turisti che spendono, dunque particolarmente apprezzati. Ma le frontiere siano ancora chiuse. Così tre regioni (Emilia Romagna, Veneto e Friuli) faranno squadranella promozione in Germania.