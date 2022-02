Rimini. Ancora gravi il dirigente del Rimini e la moglie: una mucca avrebbe provocato il sinistro

Condividi l'articolo

Restano in gravi condizioni Carlo Cherubini e la moglie Valentina Scarchilli rimasti coinvolti in un incidente stradale domenica scorsa sull’autostrada A24 dopo che la vettura sulla quale viaggiavano ha investito e ucciso una mucca che si trovava sulla carreggiata della Strada dei Parchi. Operato nella giornata di giovedì, le condizioni di Carlo Cherubini sembrerebbero in miglioramento, con il calciatore cosciente che ha parlato con i dirigenti del Rimini Fc. Più delicata la situazione della moglie Valentina Scarchilli, ancora in coma farmacologico al nosocomio universitario di viale Regina Elena. Quarantaquattro anni, cresciuto nelle giovanili della Lazio, l’ex calciatore romano stava tornando nella Capitale con la famiglia da Rimini, dove ricopre il ruolo di club manager del Rimini Fc dall’agosto del 2021. Un incidente molto particolare, con gli investigatori tornati sul luogo del sinistro nella giornata di mercoledì al fine di comprendere come possa aver fatto la mucca ad oltrepassare le barriere di protezione della strada dei Parchi ed arrivare sino alla carreggiata della Roma-L’Aquila-Teramo dove la coppia l’ha poi colpita ed investita.