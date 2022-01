Rimini. Ancora sangue alla stazione: 35enne accoltellato per motivi di droga

Condividi l'articolo

Ancora sangue venerdì, a pochi passi dalla fermata del bus, quella davanti al Burger King in piazzale Cesare Battisti. Qui sarebbe nata una lite tra un uomo pesarese di 35 anni e alcune persone non ancora identificate per motivi forse legati a sostanze stupefacenti. Così uno dei presenti ha estratto un coltello e con un fendente è riuscito a colpire il 35enne pesarese alla spalla. Quest’ultimo avrebbe cercato di scappare ma inseguito e raggiunto sarebbe stato derubato anche del portafoglio. Solo a quel punto è riuscito a divincolarsi e a guadagnare la fuga, prendendo il treno che lo ha riportato a Pesaro. Una volta in città, è andato a farsi curare al pronto soccorso, ma vedendo che c’era da aspettare è andato via, per poi ripresentarsi con alcuni amici che lo hanno convinto a medicarsi. Per l’uomo, solo pochi giorni di prognosi. La natura della ferita ha fatto però scattare la segnalazione alle forze dell’ordine, che hanno quindi interrogato l’uomo, il quale ha raccontato l’accaduto, facendo così partire ulteriori indagini per risalire agli autori. Al vaglio dunque le immagini delle telecamere.