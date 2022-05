Rimini. Ancora spaccate in centro: danni ingentissimi per rubare pochi spiccioli

Terza spaccata in tre mesi all’osteria “Io e Simone”: in tutti i casi si è trattato di furti da poco, ma sono stati soprattutto i danni a pesare. Ultimo episodio nella notte fra sabato e domenica. Così il titolare via social: “Complimenti ai soliti simpaticoni per il loro tempismo, abbiamo appena finito di sistemare la precedente porta sfondata”. A quanto pare i soliti ignoti avevano già provato ad entrare al “Canevone” senza riuscire e da “Io e Giacomo” hanno manomesso le maniglie e alla fine hanno rotto la vetrata del ristorante. Sempre pochi spiccioli ma danni ingenti per una banda che ha evidentemente preso di mira il centro.