Infarto ieri mattina per un turista di 78 ann da Pordenone insieme alla famiglia. La tragedia è avvenuta a Rimini intorno alle 10 sulla battigia del bagno 127. Immediatamente soccorso dal salvataggio che lo ha rianimato fino all’arrivo del personale del 118, purtroppo però per il pensionato non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi di legge è intervenuta la Capitaneria di porto.