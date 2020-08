Rimini. Ancora vandali e degrado in Viale Vespucci

Atti di teppismo con tavoli, sedie e panche rovesciate l’altra notte al ristorante pizzeria Amico in viale Vespucci (foto). All’arrivo dei camerieri l’esterno del locale era letteralmente un macello creando non pochi disagi. Non è certo la prima volta che accadono episodi di questo genere, basti ricordare che qualche tempo fa il Conad ha subito una rapina. Senza contare i senzatetto e vagabondi che bivaccano costantemente nei paraggi. E ancora una rissa con tanto di bottiglia di vetro puntata alla gola. Un mese fa inoltre al ristorante vicino hanno spaccato 4 tavoli e 10 sedie. Insomma una zona in degrado dove viene spesso e volentieri segnalata la presenza di baby gang fuori controllo.