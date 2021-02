Rimini. Andavano a zig zag con l’auto, fermati: erano ubriachi

I Carabinieri della Sezione Radiomobile inoltre hanno denunciato in stato di libertà due utenti della strada, entrambi i controllati nel pomeriggio del 14 febbraio e sottoposti al test etilometrico poiché conducevano le rispettive autovetture con modo indeciso e zizzagando, sono risultati positivi con un tasso alcolemico al di sopra dei 1,5 grammi su litro. Per loro è scattata anche la confisca degli automezzi. Nella rete dei controlli effettuata dai Carabinieri della Sezione Operativa del NOR e dai Carabinieri della stazione Viserba nel centro storico e nella zona di Viserba sono stati segnalati alla competente prefettura 3 giovani, rispettivamente classe 2002, 2001 e 1989 poiché trovavi in possesso di modica quantità di sostanza facenti tipo hashish e tipo marijuana.