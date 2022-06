RIMINI. Andrea Scanzi al WMF2022:  “Siamo riusciti a tifare anche dentro la guerra”

Condividi l'articolo

Dal Mainstage del WMF – il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta– l’intervento di Andrea Scanzi che parla di come la comunicazione e il giornalismo siano cambiati nel raccontare la guerra: “Gli inviati dal campo erano ragazzi e ragazze. Freelance. Senza tutela, salvo rari casi, sia a livello economico che di salute. Perché?

Rimini, 16/06/2022

“Secondo voi era pronta l’informazione italiana a quello che è successo a fine febbraio? Nessuno se l’aspettava. Quando è arrivata questa guerra a pochi chilometri, con un paese in ballo con la bomba atomica, non puoi evitare di parlarne” ha spiegato il giornalista Andrea Scanzi, tra gli ospiti del Mainstage del WMF2022 in corso alla fiera di Rimini.

“Bisogna trasformare tutti i palinsesti, anche se la geopolitica in italia non ha mai goduto di grande simpatia. Gli esteri sono sempre visti male, pochi like!”

Scanzi si è soffermato su come sia cambiato – negli ultimi tempi – il modo di fare giornalismo di guerra durante il conflitto tra Russia e Ucraina: “Gli inviati dal campo erano ragazzi e ragazze. Freelance. Senza tutela, salvo rari casi, sia a livello economico che di salute. Perché? Anche la figura dell’inviato non c’è quasi più nel mondo dell’informazione. Questi hanno rischiato la vita, spesso per un compenso da fame, per raccontarci la guerra”.

E ancora: “In Italia giornalisti politici e influencer si sono spaccati anche nella narrazione della guerra. Di fronte a questa tragedia che esige da tutti noi un surplus cognitivo, noi come sempre ci siamo divisi in faide. Siamo riusciti a tifare anche dentro la guerra”

