Rimini. Antenne: la risposta alle interrogazioni di Erbetta

#lerbettapensiero eppur si muove! Ieri finalmente dopo notevole ritardo ho ricevuto la risposta alle mie due ultime interrogazioni sulle

antenne di via Argelli Ina- Casa, Via Baroni e su quelle di prossima installazione o installate adoggi.

I dati sono realmente allarmanti:

– 612 antenne di vario tipo installate ad oggi nella provincia di Rimini di cui 260 solo nel

comune di Rimini

– altre16 antenne in fase di installazione o con iter avviato nel Comune di Rimini;

– 44 istanze di nuove installazioni richieste al Comune di Rimini di cui 24 autorizzate, 10

rigettate e 20 in corso di istruttoria, di queste 39 istanze sono della compagnia Iliad.

In tre anni quasi il 20% in più di antenne telefoniche sul territorio comunale.

Ma c’è bisogno di fatto di tutte queste antenne? Capisco l’agevolazione della concorrenza telefonicama se dovessero arrivare sul mercato altre 10 compagnie telefoniche e ogn’una volesse le proprieantenne dove si andrebbe a finire?

Ecco che una pianificazione per poter minimizzare le nuove installazioni andava fatta moltotempo fa e va fatta oggi con estrema urgenza prima che si verifichino i primi problemi allasalute da inquinamento elettromagnetico.

Dai dati inoltre emerge che le installazioni o sono pali di trenta metri con le varie tecnologie a 3-4-5

G oppure sono antenne sui tetti (roof-top).

Per queste ultime strutture che vengono montate sui lastrici solari degli alberghi, dalla

documentazione in possesso, sembra che manchi l’asseverazione sismica secondo la vigente normativa nazionale. Tale atto è fondamentale perchè un tecnico dovrà asseverare che l’oscillazionedel fabbricato in caso di terremoto, che è massima al suo apice, dia garanzia sulla tenuta delmanufatto sopra installato come anche che l’antenna non infici con alcuni suoi parametri dicostruzione / aggancio al lastrico solare la stessa stabilita criticità sismica del fabbricato sottostante.Esistono queste asseverazioni? E in caso contrario si potrebbero installare lo stesso o no?Questi sono i quesiti che poniamo come Rinascita Civica all’amministrazione.

Infine prendiamo atto che l’impianto di Via Giusti- Ina Casa non è ancora stato autorizzato ed è

ancora in fase di istruttoria e che pertanto il Comune di Rimini e Iliad capendo la estrema vicinanza

alle due scuole per l’infanzia e al campo sportivo dei Delfini spostino l’antenna in una zona meno

abitata e lontano da luoghi sensibili.

Per l’installazione di Via Baroni di Viserba si sollecita l’amministrazione ad accogliere il ricorso in

sospensiva fatto dal comitato e a pressare Iliad affinchè si identifichi una zona lontano da asili, azone densamente abitati e centri anziani.

Come Rinascita Civica continueremo a tenere alta la guardia sulle due installazioni di Via Baroni edell’Ina Casa e invitiamo tutti i cittadini delle zone interessate a fare lo stesso, come sorveglieremo

l’evolversi delle nuove richieste di installazione e la loro conformità giuridica.#rinascitacivicapercambiare