RIMINI. Antico/Presente. Un ponte tra le generazioni: Lia Celi dialoga con Enrico Galiano venerdì 9 luglio, ore 21.30

7-25 luglio e 22 settembre 2021

ATTRAVERSARE PONTI

In occasione dei 2000 anni dalla realizzazione del ponte di Tiberio

Nel secondo appuntamento della ventitreesima edizione di Antico/Presente. Festival del mondo antico di Rimini, previsto per venerdì 9 luglio alle ore 21.30 saranno Lia Celi ed Enrico Galiano a dialogare sul tema “Un ponte tra le generazioni” presentando il libro Felici contro il mondo.

Il Ponte di Tiberio, punto di incontro fisico e simbolico, dal duplice funzione di limite e collegamento fa ancora una volta da suggestivo sfondo all’incontro previsto alla Piazza sull’Acqua, suggerendo ai protagonisti della serata il tema del dialogo con l’altro. Il “ponte” da costruire è quello forse più difficile per i ragazzi e gli adulti di oggi: quello tra le diverse generazioni.

A parlarne saranno Lia Celi, scrittrice e giornalista, in dialogo con Enrico Galiano, insegnante e scrittore, creatore di contenuti web da 20 milioni di visualizzazioni, dalla straordinaria capacità di coinvolgere studenti, lettori, interlocutori. Definito da Massimo Gramellini ‘Un professore stile Attimo fuggente’, per Galiano il segreto di un buon insegnante è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». L’incontro prende spunto dal nuovo libro Felici contro il mondo il seguito di Eppure cadiamo felici, il romanzo d’esordio che l’ha consacrato nell’olimpo degli scrittori.

Venerdì 9 luglio ore 21.30

Piazza sull’Acqua Ponte di Tiberio

UN PONTE TRA LE GENERAZIONI

Lia Celi dialoga con Enrico Galiano presentando Felici contro il mondo

Per info e prenotazione, obbligatoria: www.antico.comune.rimini.it

Evento gratuito

Enrico Galiano, insegnante e scrittore, tra i suoi altri libri ricordiamo solo gli ultimi, tutti per Garzanti: Dormi stanotte sul mio cuore (2020) e il saggio L’arte di sbagliare alla grande (2020)

Lia Celi, scrittrice e giornalista, ricordiamo il suo ultimo libro A pari merito (Einaudi ragazzi, 2021) dedicato ai giovani lettori per aprire gli occhi su vecchi pregiudizi e disparità di genere che ancora resistono ai giorni nostri.

Antico/Presente. Festival del mondo antico è organizzato dal Comune di Rimini – Assessorato alla Cultura – Musei Comunali con il patrocinio della Regione Emilia – Romagna e in collaborazione con Società editrice il Mulino