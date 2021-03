Un anno fa una pensionata di novantaquattro anni, gli ultimi tre dei quali trascorsi in casa di riposo, morì all’interno di una residenza per anziani dopo avere contratto il Covid. I parenti richiedono risposte che però non sono ancora arrivate: alla famiglia rimane il dubbio che non sia stato fatto tutto il possibile per evitare la tragedia. L’esposto alla magistratura risale al mese di ottobre e viene ipotizzato di procedere per reati come l’omicidio colposo o la procurata epidemia colposa.