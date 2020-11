Rimini. Anziana morta per dose sbagliata, accusata infermiera: assolta dopo 6 anni

Infermiera dell’ospedale Franchini è finita alla sbarra davanti al tribunale di Rimini per rispondere del reato di omicidio colposo. L’accusa sosteneva che ad uccidere una paziente 94enne, ricoverata nella Medicina del nosocomio clementino, era stato un errore della stessa infermiera, in particolare all’errata somministrazione della dose di morfina prescritta in cartella clinica. Ebbene dopo 6 anni la professionista è stata assolta. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna dell’imputata a sei mesi di reclusione.