Rimini. Anziani maltrattati nella casa di riposo: dopo la condanna arriva assoluzione in Appello

Dopo che il Gup del Tribunale di Rimini in abbreviato aveva condannato un anno fa, dopo averli ritenuti autori materiali di diversi maltrattamenti ai danni di alcuni ospiti di una residenza sanitaria assistita della Valconca, a due anni di reclusione (pesa sospesa), una operatrice socio sanitaria oggi 57enne ed un collega di 61, la Corte d’Appello di Bologna ha assolto i due colleghi, ora in servizio all’ospedale Infermi, con formula piena “perché il fatto non sussiste”, così come avvenuto in primo grado per un altro loro collega accusato di violenza sessuale.