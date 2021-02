La famiglia dell’anziano affetto da Alzheimer trovato morto per il freddo dopo essersi allontanato da una struttura per anziani hanno fatto un esposto alla magistratura. L’uomo si era allontanato dalla struttura domenica scorsa, verso 23. Il 93enne era malato di Alzheimer e nonostante gli sforzi del personale della casa di riposo e dei Carabinieri immediatamente allertati le ricerche non avevano dato nessun esito.