RIMINI. Apertura di via Verenin a Rimini Nord, ancora rinvii per la fine dei lavori. Nota di Stefano Benaglia (Presidente Associazione Quartiere 5)

Era il 2 Febbraio 2021 quando il comune ha comunicato la chiusura di

via Verenin come atto precauzionale dopo i problemi nati durante la

manutenzione programmata. Sono passati 3 mesi esatti e ancora non

abbiamo una data certa di apertura. In questi mesi abbiamo avuto voci

ufficiose che mettevano come fine lavori fine Aprile, poi fine Maggio e

in ultimo alcune voci incontrollate stanno gettano nel panico gli

operatori perché si parla di fine Luglio.

Solo negli ultimi 2 giorni sono arrivate 20 richieste di informazioni alla

nostra associazione, per tanto chiediamo all’amministrazione una comunicazione ufficiale, in cui viene

specificato:

-Il tipo di intervento che deve essere effettuato, perché ancora non è chiaro quale sia il problema.

-Il cronoprogramma con la fine lavori in tempi utili per la stagione.

-Il costo dell’intervento

Va ricordato che con via Verenin chiusa e i lavori del sottopasso di Viserba, tutto il traffico da e per la SS16

passa dai passaggi a livello di Torre Pedrera e dal semaforo di via Genghini. Nei momenti di punta e quando

sono chiusi i passaggi a livello, si creano file enormi che intasano il traffico per ore intere, creando situazioni

di pericolo. Da segnalare in aggiunta il forte disagio di ieri mattina con l’inizio del mercato domenicale a

Torre Pedrera, che ha chiuso via Diredaua come strada di collegamento con la SS16.

Tutti i cittadini e gli operatori necessitano di una risposta chiara per poter programmare al meglio l’estate.

Stefano Benaglia

Presidente Associazione Quartiere 5