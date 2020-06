Rimini. Appello: “Cerco quel ragazzo che mi aiutò quando ricoverarono mia madre…”

Cerco ragazzo 45/50 (anni ora) di Santa Giustina di Rimini, o dintorni, che nella giornata del 9 / 10 maggio del 2005 aveva la madre ricoverata in medicina presso l’ospedale Ceccarini di Riccione. Quando in quel giorno, mia madre Francesca Valent entrò in coma, mi trovai sola in reparto, senza i miei familiari. Questo ragazzo mi sollevò da terra. Ero sconvolta in preda al panico. Lui fu il solo e l’unico ad abbracciarmi così forte, da costringermi a vivere. A distanza di tanti anni, non ho mai scordato quel gesto,vorrei poterlo incontrare. Aiutatemi se potete.