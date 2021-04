I nostri volontari hanno realizzato due piccoli giardini in piazzale Vannoni, con il supporto del Comune e la cura e l’affetto degli abitanti della zona

I giardini sono pronti per le fioriture di questa primavera; non rubate e non strappate le piante, perchè se avranno tempo per crescere doneranno semi e rizomi e ci permetteranno di dividerle, moltiplicarle e di donarle.

Facciamo crescere insieme a loro la pazienza e il rispetto; in cambio riceveremo colori e profumi. Aiutateci a difenderli!