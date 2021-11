Rimini. Appello di Stefano Benaglia: “urgente intervenire in tratto pericoloso di strada per pedoni e ciclisti”

Condividi l'articolo









Segnalazione e Richiesta

A causa della nuova viabilità di via Domeniconi, è stata istituita su via Bruschi il senso unico di marcia in direzione mare-monte. Tale intervento non ha reso agevole la vita dei residenti di via Bruschi, che si vedono costretti a percorrere tutta la via fino ad arrivare al sottopasso di via Genghini, percorrendo oltre 1 km di strada per tornare nel centro di Viserbella. Il tragitto, se eseguito in macchina non risulta particolarmente complesso, ma se fatto a piedi, in bicicletta o con una carrozzina risulta scomodo e molto lungo. Molte persone si avventurano in contromano nel sottopasso di via Bruschi, percorrendolo in direzione monte-mare. E’ un tratto molto pericoloso, già teatro di vari incidenti in quanto la visibilità è praticamente nulla fino all’attraversamento sulla strada.

Con queste premesse sono a richiedere da parte di questa amministrazione un intervento urgente, che vada prima di tutto a salvaguardare l’utenza debole, con l’installazione di un semaforo a chiamata almeno ciclo-pedonale, se non addirittura carrabile.

Nel tratto di strada in oggetto non sono ancora stati eseguiti i lavori di adeguamento del PSBO, quindi l’installazione del semaforo potrà essere fatta nel periodo del futuro cantiere, mitigando di molto i costi e la complessità dell’intervento.

Certi di un vostro rapido e tempestivo riscontro, allego qualche fotografia e porgo cordiali saluti.

Benaglia Stefano

Europa Verde Rimini

posta@stefanobenaglia.com