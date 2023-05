Rimini. Approfittano dell’emergenza per mettere a segno furto

I proprietari del bar Lido, situato sulla spiaggia di Rimini vicino al Bagno 51, hanno fatto una terribile scoperta. Nel pieno della tempesta, dei malviventi hanno approfittato della situazione per derubare il locale. I ladri sono entrati nella struttura dopo aver forzato la serranda e hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di denaro. Non essendo riusciti a trovare nulla, hanno portato via tutte le attrezzature elettroniche, bottiglie di alcolici e superalcolici. Per di più, i malviventi hanno anche devastato la cucina e buttato a terra del pesce presente nei congelatori. I proprietari non si sono accorti del furto fino alla mattina di giovedì e hanno subito allertato la polizia di Stato per i rilievi del caso. I ladri sono riusciti a portare via ben 3.000 euro di merce.