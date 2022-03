RIMINI. Aprile in Biblioteca: i nuovi orari, le nuove modalità di accesso e gli appuntamenti da non perdere

Condividi l'articolo

Da aprile cambiano le modalità di accesso alla Biblioteca Gambalunga. Per entrare non sarà più richiesto agli utenti il possesso del green pass rafforzato, né di quello base.

Sarà, invece, ancora indispensabile utilizzare la mascherina (chirurgica o FFP2). Servirà ancora il green pass rafforzato e la mascherina FFP2 per conferenze, presentazioni di libri, eventi e laboratori, almeno fino al 30 aprile.

A partire da lunedì 4 aprile torna anche l’orario esteso. La Biblioteca Gambalunga e quella dei ragazzi accoglieranno i lettori dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 il sabato.

Libero accesso, dunque, ai libri dello Scaffale Aperto, alle Sale di lettura, alla Biblioteca Ragazzi, ai servizi di prestito, fornitura documenti, consulenze e ricerca bibliografica. Continua il prestito da remoto con il ritiro dei libri prenotati al piano terra e la restituzione H24 nel box esterno. Rimangono invece su appuntamento le attività di consultazione di manoscritti, libri antichi, fondi archivistici e fondi fotografici.

Tornano, dal 9 aprile, gli appuntamenti di Magistra Vitae?, la rassegna organizzata dall’Istituto storico di Rimini e dalla Biblioteca civica Gambalunga dedicata alla storiografia contemporanea con la presentazione di ricerche incentrate sul territorio riminese e sui temi del calendario civile.

Mentre dall’8 aprile torna la collaborazione tra la Biblioteca Ragazzi e il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio con i lettori volontari della Biblioteca che aspettano i bimbi al terzo piano del Laboratorio Aperto per raccontare tante storie (via dei Cavalieri 22, a due passi dalla Biblioteca)

Gli appuntamenti di Magistra Vitae di aprile

s abato 9 aprile

Fragheto, Sala della Canonica, ore 16,30

La strage di Fragheto e il processo di Verona, a cura di Antonio Mazzoni, Viella, 2022

Presentano: Andrea Speranzoni (Avvocato di parte civile al processo di Verona) e Miro Gori (Presidente provinciale ANPI di Forlì-Cesena

Saranno presenti gli autori del libro. Coordina Patrizia Di Luca

mercoledì 13 aprile

Sala della Cineteca, ore 17,30

Daniele Susini, La resistenza ebraica in Europa. Storie e percorsi 1939-1945, Donzelli, 2021

Laura Fontana dialoga con l’Autore

giovedì 21 aprile

Sala della Cineteca, ore 17,30

Andrea Santangelo, Andare per la Linea Gotica, Il Mulino, 2021

Maurizio Casadei dialoga con l’Autore

venerdì 29 aprile

Rimini, Palazzo del Turismo (Piazzale Fellini, 3), ore 17,30

in occasione della pubblicazione del libro La strage di Fragheto e il processo di Verona, a cura di Antonio Mazzoni (Viella, 2022) conversazione sul tema:

Crimini e sentenze. Conversazione su stragi nazi-fasciste e giustizia

Intervengono: Marco De Paolis (Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma) e Paolo Pezzino (Presidente Istituto nazionale Ferruccio Parri)

Coordina Antonio Mazzoni

Gli appuntamenti Di storia in storia di aprile

I lettori volontari della biblioteca leggono storie per i bambini presso la sala al terzo piano del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

venerdì 8 aprile ore 10.15

età consigliata 9-24 mesi

prenotazione obbligatoria da venerdì 1

mercoledì 13 aprile ore 16.15

età consigliata 3-6 anni

prenotazione obbligatoria da mercoledì 6

mercoledì 20 aprile ore 16.15

età consigliata 3-6 anni

prenotazione obbligatoria da mercoledì 13

venerdì 22 aprile ore 10.15

età consigliata 9-24 mesi

prenotazione obbligatoria da venerdì 15

Guarda, fotografa, disegna

Corso di formazione a cura di Marianna Balducci in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi 17 Rimini presso la sala della Cineteca, per educatori, insegnanti e adulti

Il Tour virtuale fra le opere di Dante nella storia della Gambalunga

E’ possibile visitare virtualmente le opere esposte nella mostra “Le opere di Dante nella storia della Gambalunga”.allestita fino all’8 gennaio scorso nelle splendide sale antiche della Biblioteca: manoscritti, libri antichi, incisioni, fotografie e periodici hanno narrato in un percorso cronologico, la presenza delle opere di Dante nella vita culturale di Rimini. I visitatori possono entrare in quelle sale con approfondimenti, video, immagini e la guida con un semplice clic