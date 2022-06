RIMINI. Area ex Da.Ma-nuova questura, non è più il tempo delle grandi superfici commerciali. Dichiarazione di Mirco Pari, direttore Confesercenti provinciale

Questa è la prova che la posizione che abbiamo preso e mantenuto nel tempo non è ideologica, bensì in sintonia con le esigenze di una Rimini che è cambiata ed è attenta alla sostenibilità, alla vivibilità, al verde, ai servizi, in definitiva a tutto ciò che è più vicino alle persone e al loro benessere.

Non è più tempo di grandi spazi impersonali e di non-luoghi. Il territorio è già saturo di superfici commerciali medie e grandi (tra l’altro sono già iniziati i lavori per un’ulteriore superficie commerciale a poca distanza da via Flaminia e dall’area della ex questura). La mobilità va verso modelli sostenibili, difficilmente compatibili con i pesanti flussi legati alle grandi realtà commerciali.

La città ha bisogno di altro, lo diciamo da anni e ora lo conferma anche il sondaggio che riflette lo spirito dei riminesi. Oggi c’è bisogno di rinaturalizzazione, risocializzazione, di vivere in luoghi con un’anima. In quell’area trovino spazio verde, servizi al cittadino, piccoli negozi di qualità tipici dei borghi, aree residenziali, ma non l’ennesimo supermercato“.

Mirco Pari

direttore Confesercenti provinciale Rimini