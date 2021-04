RIMINI. Aree verdi, parcheggio e rotatoria per agevolare l’accessibilità alla scuola Casti: in fase di conclusione le opere di urbanizzazione in via Fantoni

Oltre ai lavori previsti dagli standard di legge, la convenzione col soggetto attuatore ha previsto anche una serie di opere aggiuntive e di cessioni come un’area attrezzata a verde con una nuova area giochi per bambini e un parcheggio pubblico che potrà agevolare l’accesso alla scuola elementare.

È inoltre in corso di completamento il miglioramento della viabilità per l’accesso a via Fantoni e per la scuola Casti, con la realizzazione di una rotatoria tra le vie Flaminia Conca, Fantoni e Giorgieri, destinata ad aumentare la fluidità e la sicurezza del traffico.