Rimini. Armato di chiave a tubo tenta spaccata in ristorante: preso minaccia di ritorsioni gli agenti

Con l’accusa di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale gli agenti di una Volante della questura hanno tratto in arresto un uomo di 42 anni, originario della provincia di Cagliari. L’uomo, sorpreso a rubare all’interno di un ristorante di Rivazzurra, si è scagliato contro le divise. Al loro arrivo l’uomo aveva con sé una chiave a tubo: il vetro della porta di ingresso era frantumato. Il ladro, dopo aver rotto la porta esterna utilizzando un vaso di fiori, stava cercando di forzare il portone principale del ristorante. Una volta bloccato ha tentato di divincolarsi sferrando un calcio e una gomitata agli agenti, minacciandoli di ritorsioni per ciò che stavano facendo. Accompagnato in questura è stato arrestato.