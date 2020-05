Rimini. Arrestato 35enne: responsabile di furti in chiesa

Il 23 gennaio 2019 è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne pregiudicato, all’epoca domiciliato a Rimini, in relazione a due colpi avvenuti a Imola. Il primo nel marzo 2018, nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie, quando il 35enne si è impossessato di svariati oggetti in oro e metallo donati dai fedeli come ex voto. Mentre il secondo nel luglio 2018, nella Chiesa di San Giacomo del Carmine, quando l’uomo rubò la corona di lamina dorata posta sull’icona della Madonna del Pratello.