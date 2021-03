Controlli in stazione: arrestato latitante

Nella giornata di ieri, i poliziotti della Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini, durante i consueti controlli in stazione, hanno rintracciato un cittadino rumeno di 44 anni, senza fissa dimora, che deve scontare sei mesi di reclusione in carcere per furto.

Al termine degli accertamenti è stato accompagnato presso la casa circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.