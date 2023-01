Rimini. Arrestato 65enne: deve scontare oltre due anni di reclusione per ricettazione

Condividi l'articolo

Questa mattina, mercoledì 11 gennaio, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Rimini hanno arrestato un 65enne, pregiudicato, originario di Napoli ma da molti anni domiciliato in riviera che deve scontare una condanna residua di 2 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di ricettazione in concorso commesso a Napoli nel lontano 2001.

I Carabinieri lo hanno rintracciato presso un hotel a Miramare dove si era stabilito dopo la sua recente scarcerazione e lo hanno portato in carcere di Rimini. Ai Casetti dovrà scontare la condanna riportata diversi anni fa che era stata sospesa e la cui pena è stata ora ripristinata anche a seguito delle numerose vicissitudini giudiziarie in cui il condannato è stato coinvolto.