Rimini: arrestato dei Carabinieri per droga  

Come disposto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, Col. Giuseppe Sportelli, proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Tenente Enrico Racchini, finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, problematica abbastanza diffusa sul territorio e per la quale permane sempre molto alta l’attenzione dei Carabinieri.

Nello specifico, nella tarda serata del 29 agosto i Carabinieri della Stazione di Rimini Porto della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un 34/enne, tunisino, dimorante nel riminese, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

Proprio nel corso di detti servizi, infatti, i militari controllavano l’uomo, in atteggiamento sospetto, nelle adiacenze del parco Don Luigi Sturzo di San Giuliano a Mare in Rimini. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di nr.05 (cinque) dosi di sostanza stupefacente nella fattispecie di “eroina” nonché di una consistente somma di denaro, alquanto ingiustificata per un uomo che, al momento, non esercita attività lavorativa alcuna. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso.

Condotto in caserma ed espletate le formalità di rito la persona è stata dichiarata in stato di arresto e trattenuta nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Nel corso della mattinata, a seguito di udienza di convalida presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Rimini. L’uomo, in attesa del processo dibattimentale fissato al 16 settembre pv., è stato rimesso in libertà.